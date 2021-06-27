一名呂姓人夫與住家附近早餐店老闆娘暗私下產生戀情，2人多次前往女老闆家中發生性關係，還私下約定先各自離婚後要共結連理，雙方還將此偷情計畫命名為「脫肥計畫」，事後女老闆強依約離婚，結果陳女離了婚，呂男卻翻臉不認，還藉機向陳女要求借300萬要給妻子和小孩當贍養費，但女老闆認為遭欺騙而拒絕，人夫卻反過來翻臉痛罵他「奶下垂」，正宮在雙方鬧翻後才知姦情，立刻向女老闆提告，高等法院判女老闆須賠10萬元確定。

根據判決書記載，人夫於106年6月間於新北市中和經營早餐店而結識，兩人以男女朋友自居，互稱親愛的、寶貝、老公，並互相承諾與原配偶離婚後再與對方結婚。還多次在女方住處發生性行為，正宮得知後精神大受打擊，當丈夫提出離婚要求時還一度企圖尋短，病情加劇為「憂鬱症」，所受精神痛苦極為重大。

法官審理時，查出人夫於108年4月7日以通訊軟體固對女老闆表示「每次去妳們家你都要愛愛，然後又聽妳在那邊看我老婆FB罵我老婆」、「我都被妳逼了x妳這個女人那麼多次了，你還跟我裝不熟，老女人還不敢承認自己愛逼我x妳」、「為了不讓我家人受到妳的恐嚇脅迫，我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」。

女方則辯稱，男方要她辦理離婚，然後她也會辦離婚，後來就傳訊息說他已經談離婚了，自己因為看到男方真的行動，所以立刻去辦理了離婚。男方曾發過毒誓，內容是說他跟老婆會保持不親不抱不做愛，若違反其中一項，則家破人亡，全家死光。而且從106年開始要忍耐等他，我們兩人把脫離各自婚姻的計畫取了一個名字，叫做「脫肥」。

法官認為，兩人已逾越一般正常男女來往情誼，並逾越社交分際，堪認足以影響民法所保障家庭共同生活之互信基礎，並破壞夫妻共同生活之圓滿、安全及幸福，侵害元配基於配偶關係之身分法益，女老闆應負侵權行為損害賠償責任，應賠償10萬元確定。