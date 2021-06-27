為落實2021年《政府工作報告》「適當降低小微企業支付手續費」部署與大陸國務院關於降低自動取款機（ATM）跨行取現手續費等要求，近日中國人民銀行、大陸銀保監會、發展改革委、市場監管總局聯合推出提出12項降費措施，將於9月30日起實施，全部措施實施後預計每年減少手續費支出約240億元（人民幣，下同），其中惠及小微企業、個體工商戶超過160億元。

而此次減費措施將涵蓋銀行帳戶服務、人民幣結算、電子銀行、銀行卡刷卡、支付帳戶服務等5方面。

根據《證券時報》報導，中國銀行業協會、中國支付清算協會也聯合發佈《關於降低自動取款機（ATM）跨行取現手續費的倡議書》，調整同城ATM跨行取現手續費標準下調至每筆不超過3.5元；取消異地跨行取現手續費按取款金額一定比例收取的變動費用，固定費用與同城業務標準一致。

而《倡議書》實施後，ATM跨行取現手續費顯著降低，同城業務降幅10％以上，大額異地業務降幅達80％以上。據初步測算，預計降費讓利規模約為每年40億元。