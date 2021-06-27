中央氣象局今下午15時05發布大雨特報，受西南風影響，易有短延時強降雨，台中至雲林、南投、高雄、屏東及東半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中央氣象局今（27）日針對6縣市發布大雨特報，包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市及屏東縣，將有大雨發生。

中央氣象局針對9縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

另外，氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》今稍早也在臉書指出，上週五（25日）鋒面北抬後，台灣附近就換西南季風接手，西南季風影響期間不一定有持續不斷的大雨，因為季風當中的水氣量有時多有時少，所伴隨的對流系統也有消長的週期，可能在移入陸地前剛好就在衰減週期而沒有太多降雨，但是當雲圖或雷達回波可見明顯的水氣、雲帶快速往南部移動時，發生強降雨的機會大增。

天氣風險表示，今天到週三前，西南季風都比較強，中南部持續是不穩定的天氣，除了西南季風與局部海陸風的作用，降雨區域有些日夜變動的情況，海面也會有對流系統移入，尤其是南高屏地區，偏強的西南季風對迎風面來說，本身就是一種不穩定的天氣條件，要留意短時較大的雨勢；不過對背風面來說，就是比較穩定的狀況。

另外，新竹以北、宜花東等地受到西南風過山沉降作用，溫度偏高，可能有35至36度的高溫，一些特殊的位置像是縱谷、盆地內可能有36度以上的極值，天氣也相對穩定，跟上上週略有不同的地方是，這週的西南季風水氣較多，弱風的東半部可能會有熱對流發展帶來雷陣雨

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