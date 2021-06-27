艾薇因疫情影響已1年沒回家鄉馬來西亞。（環球唱片提供）

艾薇於今年四月推出首張專輯《I》，遇上疫情多數公開宣傳活動暫時喊卡，但她仍不時在社群平台直播與粉絲們互動，因工作與疫情影響，已一年沒回馬來西亞與家人相見的艾薇，宅家防疫期間幸好有愛犬Bobe相伴，且她近日開始嘗試下廚，於YouTube 頻道推出「請離開廚房」新單元，目前已經曝光的影片中，只見艾薇手忙腳亂，剪碎雞肉食材就燙到3 次，甚至備料時一度把勺子弄掉到地上，頻頻遭遇難關，崩潰模樣讓網友笑翻留言「還是專心唱歌就好了」。

艾薇的愛犬4月底時從大馬抵台隔離，如今有Bobe陪伴，艾薇特別珍惜相處的時光，並嘗試為牠量身創作寫晚安搖籃曲，每晚唱給牠聽哄牠入睡，幽默笑說：「唱完我反而一覺睡到天亮。」她曾擔心Bobe剛來會有水土不服的情況，如今適應良好。有了愛犬彼此相伴，日子增添不少樂趣，「我每天忙著收拾牠搗蛋後的殘局，很崩潰卻心甘情願」。

今（27日）剛好是艾薇隻身來台屆滿週年的日子，20日適逢馬來西亞的父親節，艾薇在社群上曬出與家人合照，感慨寫下：「已經不知道第幾個節日都是在手機螢幕上度過了，希望可以趕快回去面對面的一起過節。」 沒想到已在台生活一年，「我覺得一個人生活很像在打怪練等， 這一年經過不斷學習跟嘗試，慢慢地各項技能都有比較明顯的進步，有機會一定要下廚做菜給大家吃」。