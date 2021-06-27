大陸教育部資料顯示，2021屆全國普通大陸畢業生達909萬，較2020年增加35萬。而進入6月以來，大陸大學畢業季帶來的租賃旺季正逐步顯現，熱點城市的租賃市場活躍度再次提升。其中一線城市月度套均租金約4394元（人民幣，下同），新一線城市約2097元，二線城市約1794元。

如果將畢業生薪酬納入統計，北京、上海、深圳、杭州、珠海及廣州等地租房壓力較大，房租收入比不低於30％。按照城市級別看，一線城市房租收入比約為39.23％，新一線城市約為24.09％，二線城市約為22.58％。

而在此基礎上，城市能級越高，接受高房租收入比的畢業生占比也越高，其中一線城市接受30％及以上的占比達到17.44％，遠高於新一線城市的10.46％及二線城市的11.09％。

根據每日經濟新聞報導，值得注意的是，透過貝殼研究院調查畢業青年面臨的租住難題的報告顯示，48.83％受訪者認為「虛假房源資訊」是最大妨礙。這也是「虛假房源資訊」連續2年上榜，其次則為「由於換工作、房租上漲等原因導致頻繁搬家」與「安全隱患」等。