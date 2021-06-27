不二坊又見排隊人潮。（林世賢臉書／吳敏菁彰化傳真）

不二坊又見排隊人潮。（林世賢臉書／吳敏菁彰化傳真）

不二坊又見排隊人潮。（林世賢臉書／吳敏菁彰化傳真）

彰化著名排隊名店不二坊蛋黃酥，不到中秋又見排隊人龍，還在防疫期間，排隊人潮讓人擔心爆發群聚感染，彰化市長林世賢上午，會同警方要求店家先降下鐵捲門，不要造成排隊行為，並忍不住開嗆，店家再不顧社會責任，一直採取飢餓行銷，那就請市民大家看著辦吧。

不二坊排隊人潮已經成為彰化街頭風景，一年到頭，不管是不是中秋月圓，總是見到排隊人潮，日前疫情緊，才見人龍消散，但沒想到，近日彰化疫情多條傳播鏈進入尾聲，排隊風雲再起。

「太誇張了，又是防疫期間，還是下雨天？竟還聚集這麼多人」市民了解之下，外地人不少，不禁要喜還是悲，是對彰化防疫太有信心了嗎？更擔憂印度病毒又起，傳播力更強，外地人跑來排隊，人流移動，可能造成疫情破口。

彰化市長林世賢一大早也前往關心，看到人潮不散，非常傻眼，立即打電話拜託警方到場請不二坊配合防疫，警方說，他們昨天已經請示彰化縣政府，這不是群聚無法開罰。

林世賢表示，感謝警分辛勞，再三勸到店家，要賺錢也要關心防疫，經過一番爭執，店家同意暫時把鐵門拉下來，讓排隊人群疏散，並改用發號碼牌，不要有排隊的行為。

林世賢表示，今天持續勸導店家改採網路購物，公所願意發動市民支持他。人群中萬一隱藏印度病毒，這樣的距離恐怕會把病毒傳播開來。