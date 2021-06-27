每年6月正是綠竹筍的產季，新北市已連續舉辦8屆「新北筍王爭霸戰」，邀請各區筍農參賽評比，但今年受疫情影響取消，八里農會供銷部主任黃梓雄表示，往年評選重點不在獎金，而在塑造綠竹筍達人的形象，今年雖受疫情影響，產量、價格有略降，但60、70％的筍農都是自產直銷，搭配農會推出的自銷平台，多元開發通路，筍農經濟不至於受太大影響。

農業局表示，新北筍王爭霸戰會依據筍子外觀、筍殼光滑度等項目評比，再綜合各項目評比結果，選出新北筍王，但考量疫情因素取消，往年筍王獎金有5000元，其餘季軍、亞軍等獎項也有獎金，總獎金約4萬多元，全數獎金會運用在行銷通路，幫助筍農多元銷售。

黃梓雄表示，八里有300多位筍農，筍農參加筍王比賽獲獎後，竹筍整體的銷售價格會提高，今年中南部竹筍受旱災和疫情影響，產值重創，但北部竹筍往年一台斤約220元，今年略降至200元上下，由於新北竹筍市場較大，大部分筍農都是自產直銷，因此產銷狀況影響不大。

三峽農會表示，今年梅雨量不是很集中，6月底後雨水較充沛，產量才慢慢出來，但農會產銷班都有嚴格掌控品質，持續監控市場動向，若遇產銷失衡會做生產端收購，做加工、延後銷售，另外農會往年6、7月都會舉辦竹筍節，雖已預估延期舉辦，但後續仍會與統一企業合作，用線上購物平台轉單方式，增加竹筍銷售量。

農業局補充，雖然今年度筍王比賽停辦，但局處因應綠竹筍產季，整合許多線上平台幫助筍農產銷，包括農夫直銷直購、樂品食尚、產區農會等，另外也設置「新北綠竹筍e易購」專區，提供新鮮筍、真空熟筍、綠竹筍香腸等多樣產品宅配到府服務，消費者可依不同需求訂購。