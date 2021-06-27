郭亞棠爆料黃文星玩壞劇組。（民視提供）

王燦爆料賴慧如、藍葦華與黃文星是劇組腥羶色代表。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》26日播出《多情城市》畢業典禮，28位演員在節目中分享爆料拍戲秘辛，最多人異口同聲的就是演活劉加堯的黃文星，原來他「開黃腔」讓大家印象深刻，黃文星笑說可能是因為雙子座的個性，在家就比較安靜，來工作可能因為環境很輕鬆，所以就不自覺想要開玩笑，讓大家工作也能邊歡笑。張哲豪則抱怨真的驗證「人帥真好、人醜性騷擾」，因為自己也想跟大家開玩笑，沒想到黃文星說完大家都很捧場，但他說完就是全場安靜。

劇中演黃文星妹妹的郭亞棠表示，整個劇組都被黃文星玩壞了，黃文星喊冤說自己還有一個人遲遲無法突破，就是Gino，因為Gino太會耍帥，但實在是太正經了，所以在大家排戲時，黃文星就會故意鬧他，希望他可以把偶包丟掉一些。郭亞棠則說Gino比起《大時代》整個人有放鬆不少，尺度有被打開。

演黃文星爸爸的柯叔元表示，這次跟合作相當過癮，但黃文星演他兒子真的有點牽強，希望之後可以演兄弟；他也替黃文星解釋，因為拍八點檔真的太累了，需要大家身心靈都放鬆才能讓拍攝更為順利，所以可以理解他被大家稱為「黃帝」。

王燦也爆料只要藍葦華、黃文星跟賴慧如三人一起出現，拍攝那天大家就會笑到肚子痛，因為三人是《多情城市》「腥、羶、色」代表。

藍葦華則被賴慧如爆料，他家住離民視最近，但每次收工都跑最快，甚至當工作人員喊收工，他就邊走邊脫衣服跑第一個。藍葦華也承認每次收工就想趕快回家，所以聽到收工就開始邊走邊脫戲服，「只差內褲沒脫而已」；藍葦華也被傅子純跟Gino爆料是最會加詞的演員，就算忘詞還是會想辦法繞回來，在現場鬧出不少笑話。

賴慧如則號稱劇組背詞最快，演她兒子的王凱透露，賴慧如常常在棚內哀號「我劇本都沒背熟」，可是排戲後台詞背最熟的就是她。《娛樂超skr》這一次訪問到28位演員，也讓戲迷直呼相當過癮，儘管《多情城市》已經全劇終，但話題還是持續發酵。