行政院長蘇貞昌自去年起不斷宣稱台灣「防疫有功，超前佈署」，但自5月國內出現一波疫情後，國人都對疫苗採購、3＋11等防疫工作有所質疑。目前傳出監察院監委將在不影響防疫工作前提下，擇期約詢衛福部長陳時中，調查防疫工作有無缺失。

目前傳出監委浦忠成、蘇麗瓊將會調查3＋11的決策過程，而監委林郁容、蕭自佑、王麗珍、蘇麗瓊將會調查疫苗採購過程。監委王幼玲、王美玉將調查疫情期間移工人權，監委林國明將調查萬華阿公店茶藝館長年來營業項目與營業登記不符等情事。

有監院人士透露，目前還是以防疫工作為優先，與防疫攸關的調查案，將會等疫情較為趨緩，防疫重擔稍微減輕後，才會開始約談相關人士，屆時陳時中應該是必然的約談對象。

但王幼玲今日下午在臉書發文表示，媒體報導「監察院不排除約詢陳時中，還跑去詢問蘇貞昌意見」，但約詢這件事，調查的委員都不知道，反而媒體成先知，這是典型的炒新聞。

有知情人士私下表示，依照《監察法》第26條明定「調查人員對案件內容不得對外宣洩。」但此時卻有監院人士對外透露此消息，恐是政治目的大於案件調查。

知情人士認為，現在社會各界都在質疑防疫工作出大包，才導致國內出現一波疫情，民眾都想找戰犯。監察院勢必得啟動調查，若等到風頭過了再查，或許民眾就沒有那麼關心或在乎，而到時調查報告出爐，結果若是查無過失，等同是替防疫工作背書，對執政黨來說不失為一記好招。