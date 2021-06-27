關島6月22日宣布啟動Air V＆V計畫，開放外國人入境打疫苗，讓國內旅行社看到一線生機；不料由於Delta（印度變異株）病毒入侵，中央流行疫情指揮中心25日宣布邊境管制再升級，不管去什麼國家回到台灣都要住進檢疫旅館，媒體報導指出許多旅行社「只高興4天」，退訂電話接到手軟。對此雄獅集團表示，相信旅客去打疫苗是對生命安全的急迫性需求，「消費者會自行評估何者為重」。

雄獅集團表示，詳細情況會等周一（28日）釐清數據之後再說明。此前先發表3點簡單聲明如下：

1，選擇去關島是「剛性需求」。旅客去施打疫苗是對生命安全，有急迫性需求的，消費者會自行評估何者為重。

2，影響幅度多少我們尚不知道，我們會密切觀察需求狀況，調整直航架次供應。

3，據了解，關島政府推廣Air V＆V也持續對外國旅客釋出更多善意，包括研議可能入境免隔離以及調降檢疫費用。