Delta病毒入侵台灣，屏東枋山確定淪陷，現在傳出枋山愛文芒果退訂潮，久居屏東潮州的前文化部長龍應台發文表示不捨，痛批政府遇上百年大疫，連疫苗都沒準備好，「你說，誰有資格來『污名』枋山鄉人？我倒是很想跟枋山人說『對不起』。」

龍應台指出，瘟疫本來無孔不入，從偏鄉潛入，「我們只能說：對不起，平常就沒善待你，現在讓我們全力保護你，不讓你今天生病死亡，不讓你明天破產倒閉......」

龍應台表示，病毒來襲，不是「酸」的時候，「是無限仁慈、無限慷慨、用最大的溫暖對待枋山人的時候。就如同要用最大的胸懷去關切萬華。」龍應台表示，遊民眾多的萬華，是都市裡另一種意義的偏鄉。

龍應台表示，說什麼「同島一命」，「偏鄉平常收入只有大都會的一半，醫療資源只有繁華城市的零頭，喝的水還得從地底抽上來，滲著海水的鹹味。」

如今遇上芒果退訂潮，龍應台表示，「現在怎麼能退訂呢？反而應該加碼、加倍網購枋山芒果。紙箱到了可以用酒精噴一噴，芒果皮可以用清水洗一洗。每一個芒果紙箱後面，都是生了粗繭的手，都是曬裂曝黑的臉。」

龍應台為果農發聲，「對不起，平常就讓你們活得辛苦；對不起，疫苗早該到沒有到；對不起，芒果剛好在收成，退貨潮起，恐怕要讓你們一年的血汗付諸流水、給孩子的儲蓄無望；對不起，如果防疫碰到困難，恐怕會使你們已經不斷減少的人口更少、更成為看不見的偏鄉.....」