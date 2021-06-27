藝人澎恰恰去年認了因投資拍電影，欠下2.4億巨額債款，並宣告破產，之後他努力還債，擔任發片記者會主持人、參與直播節目等，還開了個人YouTube頻道，近日，他談到自己負債的由來，並表示透過神明力量，發現背後恐怖的內幕。

澎恰恰談到自己為了電影、理想，為什麼會負債？他表示自己都是以「合作的方式」尋求協助，找別人一起投資，而不是直接借錢，但大家難免會害怕，因為覺得「拍幾部，虧幾部」。

而這3年來澎恰恰至少有20次是踢到鐵板，很多是前一天才通知「我不投資」，因此金錢調度上就馬上出現問題，長久循環下去，就造成巨大的（負債）數字出來。

但一直讓他困惑的是，為什麼總是差臨門一腳，久而久之就會懊惱，「難免會檢討我到底怎麼了？」因此他尋求皇太子的解答，並告訴他恐怖真相，原來他遭人下符咒，而且從2004年就一直到現在。

而且這個符咒還是最嚴重等級的，是「把你名字、生辰八字擺進骨灰甕裡」，皇太子請他回想是否得罪過宮廟，澎恰恰仔細一想確實有，而且這個施咒是要你「沒命的」。

後來他請皇太子化解，事情才漸漸好轉，目前都是朝好的方向發展，今年母親節還收到新的工作邀約。而他也當場向皇太子擲筊，詢問年底前YouTube頻道訂閱數能不能破百萬，得到聖筊回覆，讓他相當開心，並希望大家多支持訂閱。