【回憶殺】謝賢是香港的資深男演員，闖蕩藝界60多年，演藝事業橫跨大小螢幕，主演過多部港、台的電影和電視劇，不過84歲謝賢的身體狀況也屢次成為外界焦點，謝賢強調自己身體很好之餘，他還驚吐豪語：「還沒死之前都會繼續拍戲」，而總是戴墨鏡示人的謝賢，日前還罕見摘下墨鏡，大方曝光真面目。

謝賢綽號四哥，他當年在友人介紹下考進演員訓練班，也開啟謝賢的演員之路，接連以電影《狂風之夜》、《樓下閂水喉》打開知名度，之後謝賢演出不少港、台電影和電視劇，謝賢風流倜儻的銀幕形象深植人心，情史精彩的他，和甄珍、狄波拉有過2段婚姻，勇敢愛的謝賢，還和小49歲女友Coco愛情長跑多年，謝賢談話風格辛辣，就連外界關心他的身體狀況，謝賢強調自己很健康，謝賢也發下豪語，只要他沒死都會繼續拍戲。

謝賢主演新片《殺出個黃昏》，他4月出席宣傳活動。（圖／達志影像）

84歲謝賢老當益壯，他今年主演電影《殺出個黃昏》，謝賢在戲中飾演曾是聞風喪膽的殺手組織，無奈時代蛻變，他也因年紀漸長、孤單一人終老，謝賢更為戲難得脫下他的招牌墨鏡，露出自己的「素顏」真面目，雖然藏不住臉上細紋，但84歲的謝賢膚質白皙、精神和氣色都很好，還算是保養有術。

謝賢敬業拿下招牌墨鏡，露出自己的「真面目」。（圖／取材自殺出個黃昏•TIME臉書）

謝霆鋒再3年前也曾分享謝賢的脫眼鏡照。（圖／取材自鋒味微博）

謝賢罕見摘墨鏡一度引發話題，不過兒子謝霆鋒在3年前也曾分享老爸的脫眼鏡照，只見謝賢大方露眼睛，還對著鏡頭露出燦笑，模樣慈祥又可愛。總是墨鏡不離身的謝賢，過去就曾在節目笑說，他年輕的時候被老師說眼裡有桃花，因此，他戴墨鏡是為了擋桃花，並非眼睛有疾病。