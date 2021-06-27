全台疫情警戒，民眾到各地登記實名制已是常態，不過日前1名婦人因站在餐廳外頭點餐，稱「我又沒有入內」並拒絕做實名制，店家苦口婆心勸說，該婦人仍堅持不配合，甚至說「如果要我寫，我就不買」，原本店家無奈表示餐點已做好，但最後眼見婦人態度強硬，店家索性怒罵「賀！我不賣你」，才讓對方惱羞離開。

1名餐廳店員在臉書「爆料公社」上發文表示，他日前遇到1名上門買食物的婦人，並先要求對方進餐廳需做實名制，而對方回應「我又沒進去你（餐廳）裡面」，他則解釋做實名制對彼此有保障，若真的有一方確診可以盡早被通知，結果該婦人仍堅持「我就沒進去裡面我不寫，台南麥驚啦（別怕啦）！如果一定要寫那我就不買」。

1名婦人因站在餐廳外頭點餐，稱「我又沒有入內」並拒絕做實名制，店家苦口婆心勸說，該婦人仍堅持不配合，店家最後索性不賣。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該店員表示，他當下聽到婦人的回應，婉轉表示「你這樣很為難我耶！你的餐點我都做好了」，對方卻始終不退讓，婦人還強調「看你啊！我就不寫，不然你就把東西再放回去」，他最後再次試圖說服對方，對方仍說「看你」堅持不做實名制，最後他氣炸直接說「賀！我不賣你」。

該店員事後在PO文中提及，該婦人最後氣憤地離開，嘴裡還不斷碎碎念，痛批「這種人真的是很機車餒！如果每個人都跟妳一樣，台南就大爆發了」；許多網友留言說「現在很多都不配合，在你面前大喇喇結帳，看他還瞪你呢！」「真得當店家好欺負」、「婦人態度好囂張，給她被趕走真痛快」。

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