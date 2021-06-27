國內自5月爆發一波疫情後，近日又發生新冠肺炎印度變異株「Delta病毒」傳入台灣。行政院長蘇貞昌今日於行政院召開防疫會議並表示，所有的入境旅客在解除隔離前，都必須強制採檢等措施，一般旅客入境必須入住防疫旅館，高風險國家入境者一律入住集中檢疫所。

蘇貞昌指出，目前的200多萬劑莫德納疫苗，於7月1日起擴大施打各項類別人員，因為牽涉族群眾多，涵蓋各項職業類別，指揮中心應做好規劃，相關部會要安排好機關人員施打的流程，以降低第一線醫護與協勤人員的負擔。

針對北農及雙北批發市場攤商群聚狀況，蘇貞昌說，除落實篩檢、管制人流、詳實疫調及擴大匡列外，中央也要主動到現場了解問題，指揮中心、農委會都要全力支援。

蘇貞昌表示，Delta病毒已經肆虐多國，還導致許多國家延長封城管制，台灣要確實做好疫調和匡列隔離的防疫工作，除一般入境旅客都必須入住防疫旅館，自高風險國家入境的旅客，一律必須入住集中檢疫所，所有的入境旅客在解除隔離前，都必須強制採檢。