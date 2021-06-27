台北市萬華區康定路、內江街口，昨天晚間8點多，一名外籍男子路倒沒有生命跡象，經警消到場處理，並施以心肺復甦術後送醫，仍回天乏術，不過，該名外籍男子經篩檢發現罹患新冠肺炎，連帶到場處理的4名同仁現入住防疫旅館隔離，所幸經快篩均為陰性。

據了解，年約58歲愛爾蘭籍男子，昨晚間8時許，在康定路、內江街路口倒地不起，經民眾報案，警消派出2輛救護車、4名救護人員穿戴防護裝備，進行心肺復甦術，由於旅遊史、接觸史（TOCC）不詳，警方通知衛生人員到場了解，

該男送台大醫院救治後仍宣告不治，至於死因將後續調查，不過，經採檢發現死者PCR核酸檢測呈現陽性，立即通知警方。

據了解，死亡外籍男子來台多年，並非最近入境，不過到場處理的員警仍不敢大意，返所後立即以酒精全身消毒，並進行篩檢，還好快篩結果全部為陰性，但警方仍不敢大意，針對派出所內公共環境進行消毒，到場處理的員警入住防疫旅館，其他26名上班員警則自主健康管理。