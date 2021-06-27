馬來西亞新冠疫情持續膠著，連續5天單日確診數超過5000例，馬來西亞首相慕尤丁今（27）日宣布，原訂於明（28）日到期的全國第一階段封鎖將延長至每日確診數降至4000例，換句話說，大馬全國封鎖將無限期延長。

綜合馬來西亞《星洲日報》、新加坡《聯合早報》報導，馬來西亞首相慕由丁今日宣布，原訂於明日到期的第一階段全國封鎖將二度延長，直到每日確診人數降至4000例。慕由丁並未說明將第一階段全國封鎖將延長至何時。

他也說將在28或29日宣布相關援助措施。

慕由丁之前宣布全國復甦計畫時指出，要從第一階段封鎖降至第二階段，必須達成3項條件，包括單日新增病例降至4000例、加護病房病床使用率為75%、以及10%人口完成2劑疫苗接種。大馬衛生部長拿督斯里阿漢峇峇也表示，單日確診數必須連續7天降至4000例才算達標。

馬來西亞的新冠疫情持續膠著，昨（26）日新增5803例確診病例，已經連續5天超過5000起，累計確診病例增至72萬8462例，新增81例死亡病例，累計至今4884死亡。

慕尤丁政府於5月28日宣布，馬來西亞全國自6月1日起，展開為期2周的第一階段全面封鎖防疫措施，只有關鍵領域的經濟和服務活動可以運作。礙於疫情仍未好轉，當局於11日宣布第一階段全面封鎖延長2周，從15日起延長至28日。