印度Delta變異株入侵屏東枋山，連帶愛文芒果也遭殃，網傳枋山愛文染有病毒打擊買氣，甚至有農友自爆因而慘遭退訂400箱，知名作家龍應台聞訊後，在個人臉書發出長文力挺果農，她先向農友道歉，後強調現在應是加倍網購枋山芒果的時候。

龍應台的臉書貼文指出，「如今百年一遇的全球大瘟疫來襲，自己的政府連疫苗都沒有準備好，你說，誰有資格來「污名」枋山鄉人？我倒是很想跟枋山人說「對不起」：對不起，平常就讓你們活得辛苦；對不起，疫苗早該到沒有到；對不起，芒果剛好在收成，退貨潮起……」

她接著寫到，「這個時候，不是『酸』的時候，是無限仁慈、無限慷慨、用最大的溫暖對待枋山人的時候。……譬如芒果，現在怎麼能退訂呢？反而應該加碼、加倍網購枋山芒果。紙箱到了可以用酒精噴一噴，芒果皮可以用清水洗一洗。每一個芒果紙箱後面，都是生了粗繭的手，都是曬裂曝黑的臉。」

她強調，「說什麼『同島一命』，偏鄉平常收入只有大都會的一半……瘟疫本來無孔不入，從偏鄉潛入，我們只能說：對不起，平常就沒善待你，現在讓我們全力保護你，不讓你今天生病死亡，不讓你明天破產倒閉⋯⋯」。

該貼文獲逾萬人點讚，逾16000分享，不少屏東人在貼文下方留言表示感謝龍部長對屏東、偏鄉與農民的關心。