新北透過廣篩，疫情日漸趨緩，對此，資深媒體人韋安表示，侯友宜前陣子每天公佈熱區、重熱里，拚命設篩檢站，這代表新北做對了，才能將疫情壓抑下來，這讓他想起前總統蔣經國所說的「今天不做，明天就會後悔」話語，今天不敢篩、沒篩到，明天就是大危機，今天的數字難看，最終才能把疫情壓下來。

韋安今（27日）在臉書發文表示，前陣子，侯友宜每天公佈熱區、重熱里，拚命設篩檢站，鼓勵民眾踴躍篩檢，一點也不怕數字難看。現在疫情壓制下來，說明這樣是對的。韋安直言，「今天不做，明天就會後悔。」這是經國先生名言。今天不把病毒抓到，把不幸的感染者篩檢出來，明天就是一長串的感染鍊。

對於新北疫情，韋安指出，由於新北人口數最多，地緣又在疫情「震央」周邊，疫情慘重，確診數最多，是難逃的命運，因此能篩儘篩、拚命篩，儘可能把傳染源都找出來，就算數字「第一」，卻是最勇敢和有擔當的防疫策略，今天不敢篩、沒篩到，明天就是大危機，今天的數字難看，最終才能把疫情壓下來。

韋安22日曾在臉書強調，這次疫情海嘯來臨，若不是侯友宜用對方法，設立熱區防疫中心，找出「重熱里」全力圍堵，新北的疫情不可能從最高一天幾百確診，壓制到現今的幾十例。而且，雙北共同生活圈，新北市不可能獨善其身，例如北農日前爆發群聚感染，自然會延燒到新北，也正因此，侯沒有任何鬆口氣的表露，一再強調「疫情沒有放鬆的本錢」。