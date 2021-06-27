39歲混血女神許維恩今年5月接受小6歲男星王家梁的求婚，小倆口常常在社群網站放閃，獲得大批粉絲的祝福。近日，許維恩公開一段兩人共舞的影片，她的好身材不僅被網友稱讚，王家梁的舞姿意外成為亮點，連他本人都尷尬大呼：「完全是想害我被取笑」。

許維恩昨（26日）晚間在社群平台PO一段3分37秒的影片，表示：「肢體有障礙的兩人，大王跳舞了喔～動起來～」，並在文末Tag王家梁，畫面中，許維恩戴著鴨舌帽，身穿黑色運動內衣，下身搭配桃紅色的運動長褲，當她隨著音樂旋律扭腰擺臀，不僅秀髮隨之飛舞，傲人雙峰和纖細腰身一覽無遺，完全看不出實際年齡；一旁的王家梁則反戴鴨舌帽，穿著無袖的黑色上衣和短褲，秀出雙臂結實的大肌肉，十分有男人味。

當王家梁跟著女友一起跳舞時，竟發生一件有趣的事，原來他較不擅長跳舞，肢體動作明顯生澀，反差萌超有喜感，女星吳心緹忍不住笑說：「哈哈哈哈哈啊哈哈看大王跟不上好療癒，大嫂態度一百分，然後我面前又再次白白一片了」，其他網友也留言狂虧：「哈哈哈奇哥根本是殭屍吧」、「大王好像有點不熟悉」、「笑爛」、「太可愛了」，王家梁本人則不好意思的說：「我被出賣了」，並轉發到自己的限時動態，掩面表示：「完全是想害我被取笑」。

許維恩也開放網友在IG限時動態提問，看到有人發言認為王家梁像在跳健康操，她忍不住噴笑：「他的確當健康操在跳」並留下兩個笑翻的表情符號。

許維恩和王家梁去年因拍電視電影《女拳至上》相識相戀，經紀人透露求婚前一天疫情忽然大爆發，計畫全部被打亂，最後由王家梁在海邊浪漫求婚成功，至於何時去登記，要看疫情的狀況而定。