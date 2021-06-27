Delta病毒入侵南台灣，前國民黨主席朱立倫表示，面對變種病毒，從疫苗採購到國產疫苗，都要以「疫苗二代化」、「對抗變種」來佈局，並全力增加疫苗數量，以及實行廣篩，特別是入境國門應立即廣篩PCR。

朱立倫表示，昨天綠營立委再度攻擊侯友宜及和他主張的廣篩普篩是製造恐慌，「我們仍然堅信唯有廣篩普篩才能找出所有可能的黑數，才能早日解封。」

朱立倫表示，「政府的責任，是做好廣篩普篩、搞定疫苗、準備好醫療、弄好紓困，不是一天到晚去想著怎麼區分敵我、搞一堆花式的宣傳手段，這樣只是坐實了網路上很紅的『綠共』一詞罷了。」

國民黨青年部主任陳冠安表示，「Delta變種病毒進入台灣，根本溯源，就是民進黨政府沒做好，即使在4月底英國變種病毒攻破邊境，造成萬人確診、數百人逝世之後，我們的政府，仍然拒絕在野黨和一票公衛醫藥學者專家的建議，就是不改入境普篩的政策。」

陳冠安表示，即使知道有2位祕魯歸國民眾在14號確診，「但衛福部長陳時中卻在18日仍公開表示不考慮入境普篩，採入境隔離14天就可守住邊境，甚至在被各界批評之後，答應進行入境普篩，但卻僅針對7個國家，巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉。」

陳冠安指出，政府一次次的自滿，一次次的被打臉，「陳時中在19號誇口說感染印度病毒株的確診者都隔絕在社區外。截至今日，就爆出社區內的12例確診，兩個村落進入準四級警戒。」

陳冠安表示，面對病毒威脅，各國都在嚴陣以待，「我們的政府還在落後部署，堅持已經失敗兩次，造成英國和印度變種病毒流入台灣，不切時宜的邊境管理政策。為了國人的生命安全，時中，這次可以不要再倔強嗎？」