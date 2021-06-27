亞東醫院精神科提供心理諮商服務。（亞東醫院提供）

亞東醫院承接2間集中檢疫所，有數百名確診隔離個案，醫護人員定期評估患者身心狀態，若發現其近期有重大變故，或有情緒焦慮憂鬱等情況，即會快速轉介給亞東醫院精神科醫師，由醫師與病人取得聯繫，評估病人當下的精神狀態，或建議適當的藥物治療。

COVID-19疫情爆發後，生活型態大幅改變，若不幸確診而住進醫院或集中檢疫所，與家人分開獨自接受隔離，內心擔心身體狀況會否惡化，甚至更擔心家人們也一起被傳染，心理承受極大壓力。

「我真的被嚇到了！為什麼我會生病？」亞東醫院諮商心理師回憶在電話關懷時一位確診COVID-19住院治療的阿姨哭著說，面對隔壁床病友的過世，住院期間一直不敢去碰觸的焦慮與恐懼在一瞬間爆發，阿姨用顫抖的聲音訴說，這幾天是如何與隔壁床病友相互鼓勵才支撐到現在，如今阿姨失去了並肩作戰的戰友，更需要有人聽她述說心理巨大的痛苦和不安。

亞東醫院精神科主任潘怡如表示，亞東醫院針對確診COVID-19的住院患者，由精神科專業同仁提供身心狀態篩檢和電話關懷服務，希望在隔離治療的過程中，能去理解患者的心理需求，讓他們雖然隔離但不要孤單，6月起已服務超過160名住院的COVID-19 確診患者。

潘怡如分享，一位中年父親從住進集檢所便頻繁打電話至護理站，反覆詢問許多重複的事情，集檢所醫療團隊察覺到患者可能是有情緒方面的需求，並立刻將病人轉介給精神科團隊。經精神科醫師詳細評估後，發現病人其實隱藏著一個最大的擔憂，他擔心唯一的兒子也會確診，害怕兒子萬一也被確診隔離的話，會沒有能力在集檢所中獨立照顧自己。

亞東醫院表示，面對疫情可以試著只獲取適度的疫情訊息，嘗試回歸到相對正常的作息，偶爾在家中做做運動，或是透過通訊軟體與親友保持聯繫，彼此關心彼此加油打氣。如果發現自己開始出現焦慮、憂鬱、失眠、食慾變化、不耐煩、容易發脾氣、甚至出現想要傷害自己的想法等情況時，則建議尋求專業協助。