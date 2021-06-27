日前縣府已透過疫調，簡訊通知5月20日至6月20日曾進出北農的司機、隨車人員至衛生福利部朴子醫院、台中榮總嘉義分院快篩。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台北農產運銷公司為防範疫情擴散，要求28日起所有進出該公司批發市場人員皆須取得快篩陰性證明才能進入，嘉義縣政府農業處除透過疫調掌握124名經常送貨至北農司機名單並建議快篩外，也與北農取得共識，讓司機除快篩、PCR陰性證明文件外，利用健保局健康存摺APP檢驗結果擷圖也能快速通關。

嘉義縣為農業大縣，每天皆有大批農產品須至北農拍賣，日前縣府已透過疫調，簡訊通知5月20日至6月20日曾進出北農的司機、隨車人員至衛生福利部朴子醫院、台中榮總嘉義分院快篩，以取得快篩證明以利將嘉義縣農產品送至北農拍賣，另在北農同意下，相關人員持全民健保行動快易通健康存摺APP檢驗結果擷圖，也可做為進出檢查證明。

縣長翁章梁表示，嘉縣是國內重要農產品供應地，這些農產品載運業者，每天將在地農產運輸到北農拍賣，考量北農因群聚染疫有較高風險，農業處已將載運業者造冊，納入疫苗注射名單，希望增加司機、隨車人員的防護力，降低因工作接觸而染疫風險，以保持農產品供銷機能正常運作，保障農民經濟收入。