印度變種Delta變異株來勢洶洶，新北市長侯友宜開轟中央防疫政策，點名蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，痛批「邊境防疫只做半套」；侯說，中央去年裁示不需要入境普篩，今年境外出現破口，諾富特引發「國家災難」，雙北最嚴重，ＣＤＣ前天宣布入境普篩，卻又只做半套，現在台灣境內案例清不完，「中央不能一錯再錯」。

陳時中表示，「所有的加強措施，我們都不排除」，但還是要看有多少證據，來做多少的事情，他認為，加嚴是好方法，但會讓專家來看。

萬芳醫院醫師潘建志今天在臉書表示，屏東秘魯祖孫帶來的Delta印度變種，比英國變種更讓人猝不及防。他說，祖孫傳到白牌司機一家，只因居家隔離時，戴口罩倒垃圾點頭打招呼就感染。過去類似的案例也曾發生，但沒有後續。現在Delta變種傳染力更強，R0值更高，境外返國，居家隔離太容易造成破口，應該改為一律改為集中檢疫。不只7國，所有國家都要。

陳時中說，大家要看，各國還是一樣，防疫之家中強度沒有拿捏好會形成防疫疲乏，對於防疫效果最好。大家提出來的方法，都有在我們考慮之內，但就是先從七國檢疫完成後會做採檢先來做。

機組員部分，宿舍要求是一人一室，和住在防疫旅館是一樣，裡面的管理、錄影機都很完全。

但由於七個國家返台的民眾可以公費住進集中檢疫所，其他國家返台的卻要自費負擔防疫旅館的價錢，陳時中強調，疫情期間時間，沒辦法每件事情都做完整，現在跟現在的比，不能跟以前比，請大家共體時間忍耐一下，重點是如何把居家檢疫、集中檢疫所檢疫，請大家配合做好。