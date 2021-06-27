躍演音樂劇團日前在網路發表音樂劇《勸世三姊妹》，內容指出住在雲林縣虎尾鎮興中里177號者，是1名拋家棄子的男人，隨後開始以歌曲飆國罵，被指名住家地址的蔡姓老翁感到非常氣憤，27日表示將與律師商量是否提告。

《勸世三姊妹》音樂劇以1名女子詢問1名男子為開頭，女子問男子「你是祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里177號的宋德正先生嗎？」，男子回答「是啦」後，女子便以歌唱方式飆台語8字經國罵，指責男子拋家棄子欠債，由於內容勁爆且點明男子姓名、地址，在網路上引發議論。

事後虎尾鎮興中里里長蔡添丁接到許多里民電話，表示音樂劇指名道姓，還明確寫出男子住在興中里，且內容不斷飆國罵，已對興中里造成負面影響，要求里長出面抗議。

蔡添丁隨後依地址拜訪177號住戶，屋主為年約70歲的蔡姓老翁，目前1個人獨住，兒女都在外地工作，蔡姓老翁表示他沒有在看臉書，是朋友告訴他音樂劇這件事，看完影片後覺得非常生氣，音樂劇亂用他的住址，導致他被誤會就是劇中人。

蔡姓老翁說，音樂劇中被飆罵的男子姓名雖與他不同，但指明地址已造成他名譽受損，且整個興中里也因此被貼上不好的標籤，他與里長商量後，決定近日找律師討論，考慮要求音樂劇負責人登報道歉並提告求償。

躍演音樂劇團藝術總監、《勸世三姊妹》導演曾慧誠則在臉書貼文，表示對劇中提到地址的該戶人家造成困擾感到抱歉，《勸世三姊妹》影片，是劇團於台北讀劇的片段呈現。

曾慧誠寫道，當初創作時，故事背景設在虎尾，又因為歌詞語韻聲調關係，編劇作詞老師就選定了在他印象中小時候阿公家附近的地址，但劇團夥伴們沒有再次確認是否真有其地，而造成現在影響到該地人家的狀況，真的萬分抱歉。