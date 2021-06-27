7月底國考如期舉行？陳時中：疫情若控制住 不用取消 14:432021/06/27 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月底國考是否如期舉行，指揮官陳時中表示，若疫情控制住就不用取消。圖為醫事人員。（資料照 陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國三級警戒延至7月12日，加上印度變種Delta病毒入侵，但考選部仍宣布7月下旬的醫事人員國考如期舉辦，引發考生不滿。指揮中心指揮官陳時中表示，若疫情能夠控制住，國考不用取消。 陳時中表示，醫事人員國考攸關個人工作權，因為考生需要通過後才能取工作，而且醫療人力也要替代，新人要進到醫療體系中。因此，他認為，如果疫情控制住，國考應該如期舉行，不過考試時做好防疫措施，考選部責無旁貸。 屏東12人染Delta升四級警戒？陳時中回應了 國產疫苗緊急使用許可恐涉侵權？陳時中這樣說 #國考 #醫事人員 #7月 #陳時中 #舉行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》不只湊成「好」字 陳凱倫將迎雙胞胎女兒 16:002021/06/27 體育 Delta病毒為何攻入屏東 王尚智揭關鍵因素 10:022021/06/27 政治 監察院擬擇期約詢陳時中 知情人士：政治目的大於案件調查 13:322021/06/27 政治 監察院要調查防疫4缺失 陳時中：尊重 14:352021/06/27 生活 市場6大管理措施建議 陳時中：面對確診處理更迅速 14:312021/06/27 生活 監察院擬約詢陳時中 蘇貞昌：不厚道也不公平 10:402021/06/27 政治 「3＋11」、疫苗之亂究責 監察院擬約談陳時中 09:052021/06/27 政治 監院擬約詢陳時中 蘇貞昌稱不厚道 PTT鄉民傻眼噓爆：噁心 15:282021/06/27 政治 蘇貞昌力挺陳時中 重申政府努力協助民間採購疫苗 10:482021/06/27 政治 中國疫苗 抗Delta病毒保護力近6成 04:102021/06/27 產業財經 北農群聚擴大83人確診 柯文哲改口求援 陳時中這樣說 15:332021/06/27 生活 生活熱門新聞 新北增41確診這區最多 「板橋增1人、中和零確診」熱區守住了 - 生活 Delta病毒入侵台灣 這些人採檢都沒事？眾人一驚：說到重點了 - 生活 桃園今增3確診 足跡曝光遍及旅店、全聯、農會、藥局 - 生活 Delta匡列已來不及 醫籲「屏東升四級」：立即停止移動 - 生活 南部GG了？屏東爆Delta本土群聚 鄉民見這5字怕爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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