全國三級警戒延至7月12日，加上印度變種Delta病毒入侵，但考選部仍宣布7月下旬的醫事人員國考如期舉辦，引發考生不滿。指揮中心指揮官陳時中表示，若疫情能夠控制住，國考不用取消。

陳時中表示，醫事人員國考攸關個人工作權，因為考生需要通過後才能取工作，而且醫療人力也要替代，新人要進到醫療體系中。因此，他認為，如果疫情控制住，國考應該如期舉行，不過考試時做好防疫措施，考選部責無旁貸。