林書豪今年正式告別了NBA，早在2008年他還未入行的時候就說過：「籃球是白人與黑人的運動，身為亞裔美國人難以獲得尊重。」美媒《雅虎體育》本月一篇專欄分析為什麼亞裔美國人不願選擇體壇這條路？其中有很多因素造成的惡性循環，連帶使得林書豪這種罕見的亞裔體育人才差點被埋沒。

美國亞裔佔據總人口6%，但一級大學籃球聯賽裡只有0.4%亞裔，一級美式足球聯賽為0.3%。上升到職業等級，NBA僅有0.4%，NFL為0.1%，女籃WNBA則是0。美國社區中的非洲裔、拉美裔在體育的優秀表現狠狠壓下了亞裔孩子，加上保守的家庭教育，亞裔家長傾向把孩子往學科方面培養。亞裔孩子擁有更安全的管道獲取生計，從刻板印象到教育方式成為一個循環，讓美國缺乏亞裔體育人才。

結果是佔據總人口6%的亞裔，卻幾乎佔據全美國20%的醫療從業人員，以及將近全美國21%的科學家與工程師。全美國25歲以上人口約有三分之一讀過大學，亞裔美國人擁有大學以上學歷的超過一半。在籃球場上，對方看見亞裔球員會很高興，搶著要來蓋他火鍋，但在拼字比賽就最怕看到亞裔，全美拼字比賽自2008年至2019年（去年疫情停辦）每一年都是印度裔摘下冠軍。

美國非裔常被戲稱「13%犯了50%案件」意思是他們佔據總人口13%卻犯下了全國50%的凶殺案（聯邦前年公布的數據為56%），跟執法者之間有「很深的誤解」。亞裔則是以少數人口獲取多數優秀職缺（包括1位NBA球隊老闆）這在其他族群看來簡直令人羨慕，因此他們不喜歡聽到亞裔發牢騷（即使亞裔的貧窮率有增加趨勢）。

林書豪表示年輕一代亞裔正在改變，有些人願意往體壇發展，有些人想為自己遭受的種族歧視挺身而出，更不想在打球交友方面被擋在種族藩籬之外，「我們被當成是不具吸引力的人。」亞裔美國男性體壇發展受阻，造成他們普遍缺乏陽剛人格的刻板印象，可能讓年輕一代的亞裔孩子感到挫折。