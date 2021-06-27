印度Delta變種株首度出現台灣，指揮中心今天表示，「秘魯返台祖孫」感染案確診的12人中，有8個確認是感染Delta病毒珠。

陳時中說，屏東縣政府積極採檢這起事件相關的人，6月24日至6月26日等三天，共採檢913人，其中912人是陰性、僅1人是陽性。目前這起事件的密切接觸者都進行居家隔離，有173人進行居家隔離。

陳時中，秘魯祖孫6月6日回來，指揮中心會回追同機旅客，以瞭解他們的狀況，以對從祕魯回來整體感染情了解。對於有人建議將屏東縣相關鄉鎮提升到疫情第四級，他表示目前沒有考慮。