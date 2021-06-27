屏東12人染Delta升四級警戒？陳時中回應了 14:462021/06/27 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東12人染印度變種病毒株，陳時中表示目前沒有升級考量。（圖／屏東縣政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度Delta變種株首度出現台灣，指揮中心今天表示，「秘魯返台祖孫」感染案確診的12人中，有8個確認是感染Delta病毒珠。 陳時中說，屏東縣政府積極採檢這起事件相關的人，6月24日至6月26日等三天，共採檢913人，其中912人是陰性、僅1人是陽性。目前這起事件的密切接觸者都進行居家隔離，有173人進行居家隔離。 陳時中，秘魯祖孫6月6日回來，指揮中心會回追同機旅客，以瞭解他們的狀況，以對從祕魯回來整體感染情了解。對於有人建議將屏東縣相關鄉鎮提升到疫情第四級，他表示目前沒有考慮。 Delta病毒已在家門口！毒物專家曝快做3件事 #陳時中 #這起 #12人 #Delta #祕魯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7月底國考如期舉行？陳時中：疫情若控制住 不用取消 14:432021/06/27 生活 國產疫苗緊急使用許可恐涉侵權？陳時中這樣說 15:162021/06/27 生活 Delta病毒怎在屏東傳播的？醫護4字解答：難道要出動軍隊 09:062021/06/27 生活 葉元之》入境普篩 600多條性命就可能不會枉死 15:042021/06/27 政治 蘇貞昌力挺陳時中 重申政府努力協助民間採購疫苗 10:482021/06/27 政治 中職》防疫計畫有可行性 指揮中心：但現階段復賽太倉促 14:382021/06/27 體育 Delta病毒為何攻入屏東 王尚智揭關鍵因素 10:022021/06/27 政治 「3＋11」、疫苗之亂究責 監察院擬約談陳時中 09:052021/06/27 政治 Delta變種病毒入侵台灣 賈永婕「秒衝屏東」親送PAPR 12:232021/06/27 娛樂 搶殘劑 學者憂衍生特權黃牛 04:102021/06/27 焦點要聞 北農群聚擴大83人確診 柯文哲改口求援 陳時中這樣說 15:332021/06/27 生活 圍堵Delta卻只對7國入境普篩 游淑慧批：這也演太大了 08:502021/06/27 政治 監察院擬擇期約詢陳時中 知情人士：政治目的大於案件調查 13:322021/06/27 政治 生活熱門新聞 新北增41確診這區最多 「板橋增1人、中和零確診」熱區守住了 - 生活 Delta病毒入侵台灣 這些人採檢都沒事？眾人一驚：說到重點了 - 生活 桃園今增3確診 足跡曝光遍及旅店、全聯、農會、藥局 - 生活 Delta匡列已來不及 醫籲「屏東升四級」：立即停止移動 - 生活 南部GG了？屏東爆Delta本土群聚 鄉民見這5字怕爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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