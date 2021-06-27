新北市今天新增41例，而家禽運銷合作社爆發又移工群聚染疫，經過PCR確認有19人陽性，今天再增2人，列居家隔離150人。面對Delta變種病毒入侵台灣，中央仍不針對入境旅客普篩，侯友宜痛批是「做半套」，他呼籲入境普篩一定要採取入境與解隔離各做一次的最嚴格方式，阻絕於境外，境內才能有效壓制，下午三點侯友宜有最新說明。

直播》新北增41例，家禽合作社群聚19人陽性，侯友宜最新明。

侯友宜表示，Ｄelta印度變種病毒肆虐全世界，最少已有92個國家感染，台灣一定要更積極面對，在阻絕於境外嚴格落實，入境普篩採取最嚴格的方式，每個國家要進到台灣，入境就要採PCR檢測，解隔前再做一次PCR，最少要採驗兩次，也要隔離14天，台灣在境外的阻絕上一定要採取最嚴格的方式，在國內的管控才能有效的壓制。

侯友宜說，前段時間75歲以上的長者施打率都不高，Ｄelta病毒傳播力比英國病毒傳播更快，致死率更高，呼籲長者趕快來施打。

上午侯友宜也前往深坑集中檢疫所視察仿照英國國建署建置的虛擬病房，侯友宜表示，醫療站透過App監看無症狀、輕症患者身體狀況，不僅減輕醫療負擔，也可在社區感染時發揮功能，降低死亡率。