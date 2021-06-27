全台新冠肺炎案例降溫，台南市確診數連11天「嘉玲」，正逢假日，鬧區部分街道26日出現民眾自行「微解封」，夜市業者要求復業，27日台南確診數暴增8例，下午街道人潮又驟減變冷清。

全台新冠肺炎確診數多日降到兩位數，儘管中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長到7月12日，台南市連續11天沒有確診案例，還是部分民眾忍不住趁假日溜出門。

台南市鬧區美食景點26日逛街遊客增多，中西區國華街街道增加3成人潮，賣場、百貨公司顧客也較平日增加，日前一度傳出因疫情影響有意歇業的鴻品牛肉湯，27日上午出現不少顧客前往捧場。

商圈業者雖樂見生意好轉，卻擔心面對不斷延長的3級警戒，民眾已有防疫疲勞的心態，關不住大家外出的衝動。

不只民眾自行「微解封」，衝擊最大的餐飲業者更躍躍欲試，台南市夜市自治會與攤商向市府陳情，業者盼已停業超過1個月的台南市夜市能夠重新開放營業，台南市經發局正研擬防疫計畫書，有條件進行審查。

台南市27日中午宣布確診數一口氣暴增8例，鬧區下午各景點街道人潮明顯變少，期待景氣復甦的商圈業者失望感嘆，起伏不定的疫情，讓百姓期待的正常生活更加遙遙無期。