知名Youtuber蕾菈（Lyla）以天使臉孔、魔鬼身材，加上她談話風格尺度大，讓蕾菈在網上擁有高人氣，而不吝嗇分享生活日常的蕾菈，近日則曬出裸著上半身入鏡的洗頭照，蕾菈的白嫩美背全曝光，她還幽默直呼：「我覺得...我好性感」。
照片中，裸著上半身入鏡的蕾菈，頭髮滿是泡沫，蕾菈辣秀白嫩美背，背上阿拉伯文和蝴蝶刺青全見客，蕾菈看完自己的背後直呼：「覺得自己算是背滿（蠻）寬的人...，我覺得...我好性感」，「啦啦隊女神」林羿禎則敲碗蕾菈轉正面，讓她求饒直呼先不要。
蕾菈曬美背照讓網友眼睛大吃冰淇淋，粉絲留言狂讚漂亮「這背太美」、「沒有痘痘好厲害」、「背後殺的意思」，有人留言「倒三角欸」，還釣出蕾菈回應：「什麼意思！」粉絲則趕緊說明：「背的線條。倒三角」，同時，也有人好奇蕾菈背上的刺青是什麼意思，蕾菈也親民解答是阿拉伯文、有「做一個堅強的人並善待自己」之意。
蕾菈談話風格直率、身材曲線火辣，擁有阿拉伯與台灣血統的蕾菈，還擁有一張神似歌手鄧紫棋的臉蛋，而不吝嗇展現自己身材的蕾菈，以好身材引發轟動已非首次，蕾菈日前就在網上曬出寫真舊照，她辣穿黑色Bra和小褲褲趴地入鏡，尺度狂野又火辣，拍照的邪惡視角不只讓蕾菈的美背全都露，蕾菈的蜜桃翹臀曲線更是被看光，性感指數破表。
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