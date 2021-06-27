近日網路流傳的躍演《勸世三姊妹》讀劇音樂會，內容不僅有7字國罵，提到的雲林虎尾鎮地址，還確有實際住戶，引發爭議。由於相同劇碼，4月11日曾登上衛武營，衛武營國家藝術文化中心27日發新聞稿向受影響居民致歉。

網路貼文指《勸世三姊妹》讀劇音樂會於衛武營拍攝，裡頭有「X你祖媽XXX」國罵，這也能登上國家藝音樂殿堂。衛武營回應，網路影像是5月初劇團在台北華山劇場非公開的排練錄影，但4月11日相同劇碼確實曾在衛武營演出。

對於作品中涉及他人隱私的不慎，歌詞提及的地址有實際住戶，未於4月演出時的第一時間發現牽涉真實人事物，並請劇團修改內容，為此向受影響的居民致歉。日後也會以更嚴謹態度與各表演團隊共同規畫執行各式節目。

《勸世三姊妹》有哭墓、牽亡等內容，4月11日在衛武營表演廳售票演出，並有提醒「因劇情需要，演出中含有不雅字眼，建議7歲以上觀眾觀賞」，由於表演廳滿座約400人，當天大概有300人觀看。衛武營下半年檔期並沒再排公演。