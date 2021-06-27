京元電竹南廠目前每日上班所有員工都須經過掃卡管制。（謝明俊攝）

京元電竹南廠外籍員工宿舍經過清零清消後，已恢復提供部分移工住宿。（謝明俊攝）

苗栗縣27日再度出現「嘉玲」並無新增確診案例，而當初科技廠商員工群聚感染最為嚴重的京元電竹南廠，從疫情始起，就陸續將千餘名外籍移工匡列集中檢疫、隔離，歷經居隔3周後，其中3分之2的員工經過多次PCR採檢後都呈陰性，因此，京元電從26日起已讓這些外籍移工恢復正常上班。

苗栗縣自從5月下旬起爆發本地民眾及科技廠商員工群聚感染後，一度成為疫情重災區，在有效匡列確診者居隔，及落實疫調追蹤下，已控制疫情擴散，27日的嘉玲，顯示疫情獲得有效控制。

京元電竹南廠自從5月30日爆出員工群聚感染後，因與外籍移工確診者有接觸史的同國籍移工，全都被匡列送往集中檢疫所檢疫隔離，並在居隔滿14天後開始接受PCR檢測，陸續篩檢出多名移工染疫，為求慎重起見，這批千餘名外籍移工延長居隔時間至21天，並經過多次篩檢為陰性後，向縣府提出復工計畫獲准，從26日起陸續解封恢復正常上班，

許多外籍移工獲同意復工心情相當愉快，京元電為保持分流降載以減少群聚風險，指派保全人員在大門口落實掃瞄卡片管制，其中部份移工並住回廠區旁外籍移工宿舍，為了維護宿舍安全，宿舍內容留人數也已大幅降低。