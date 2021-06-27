Delta病毒延燒各國，我國日前也被該變種病毒給破防，為因應Delta病毒的傳播，中央流行疫情指揮中心規定自今(27)日零時起，所有入境旅客一律入住防疫旅館或集中檢疫所，但有媒體報導，竟有民眾入境後勾選「其他防疫旅館」選項再填自家地址，也發生「鑽漏洞順利偷溜回家」的防疫亂象。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，入境系統上已經將填寫自宅地址的選項隱藏，民眾已無法填寫自宅，機場端或社區端都會提供協助幫入境旅客尋找適當的防疫旅館。

陳宗彥表示，指揮中心其實在邊境和社區上都很清楚有這樣的情況發生，以昨天為例，有12人在系統填寫上還是填寫自宅地址，但地方里幹事也已協助還沒找到防疫旅館的旅客安排到防疫旅館，但因為是第一天，可能有旅客來不及訂防疫旅館，機場端或社區端都會提供相關協助。

陳宗彥指出，入境系統上已經將填寫自宅地址的選項隱藏，所以旅客無法再填寫自宅地址，必須填寫相關防疫旅館的資訊，機場端的人工查驗也已處理簡訊系統的問題，所以填寫自宅地址是無法完成完整的入境填報手續，交通部觀光局也有專人在機場現場協助尋找適當的防疫旅館。

媒體問到，因應新制上路，有規定由防疫計程車接送嗎？若由家人接送至防疫旅館恐有防疫破口的產生，陳宗彥說，原本因為可以居家檢疫，所以才會有家人接送，但現在改由全部入住防疫旅館，理論上在機場會有防疫計程車接送，具體還是要到現場了解。