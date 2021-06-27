【愛傳媒藺奕專欄】2021國產驚悚大片《三級警戒》確定續集之後，片尾彩蛋居然是疫苗施打種類和順序一變再變，如影隨形的特權關說，有人形容就像KTV包廂唱歌被人瘋狂插歌，很想哭也很想揍人。

我想起西漢末年的王莽，擅長利用外邦異族送來的野雉、犀牛或怪獸等「祥瑞」發動群眾、製造輿論瘋狂按讚感謝，我真是醉了，我們讀了這麽多歷史，蹊蹺的是，人民永遠學不到教訓。

資本市場裡，短線炒股成為明星三缺一多人線上遊戲和賭博的混血，半熟的國產疫苗，到底是教母牛排？還自認是疫苗的哥倫布？這部大片太多戲精，譬如你好我是德國代表，缺德的德，政治跟愛情多像，妳得先親過很多青蛙才會遇到王子。

深綠晚輩說哥看你靠北真的超爽但可不可以稍微顧及執政黨的感受，我說如果發臉書還要顧及政客，那我還發什麽臉書我發傳單算了。

契訶夫《匿名氏故事》寫：「一個活人看見自己和周圍的人都在走向滅亡，就不能不激動，不能不絕望。」

值此，我們得想點辦法餘興自己，譬如吃飯的點心，小蛋糕和一杯加冰塊的可樂，得把小蛋糕先敲暈再吃，怒斥冰塊逼哭它再咬，接著安撫可樂，等氣消了再喝，如果還想來一片夾心餅乾，就勸他們分手吧！

城市籠罩著疫情和雨水，你能感受到猶如冬天風景之中才有的骨骼結構——孤獨與死寂感，但我們知道，在它下面有東西在等待著，真正的故事可能很精彩，只是没有完全浮現出來。

作者為文學奬得主

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