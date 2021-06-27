【愛傳媒葉元之專欄】印度Delta病毒侵台，疫情指揮中心宣布入境全篩，陳時中終於接受國民黨意見，這也證明，在野黨不是為反對而反對，反倒是有些網路蟑螂為反對而反對。

之前面對境外病毒的來襲，侯友宜多次呼籲入境普篩，但中央就是不聽，說會有偽陰偽陽性的問題，會浪費資源。但實際上，當時每天入境者大概就2000人左右，而現在新北每天可篩到6000人，所以是要不要做的問題。

最可笑的是，民進黨發言人，為了反對入境普篩，還把入境普篩講成中共認知作戰。

如果入境普篩，諾富特飯店破口不會爆發，只要當時入境的國內外機師都篩檢，就不會讓病毒流竄台灣社區。如果入境普篩，台灣600多條寶貴性命，就有可能不會枉死。如果入境普篩，全台各地商圈不會像今天一樣出現倒店潮。

陳時中之前被捧上神壇，民進黨倡導防疫要「順時鐘」，也拉高民進黨施政滿意度，但隨著陳時中不斷的髮夾彎，甚至說出一堆類似「病毒跑得比公文快」的幹話，民進黨似乎決定要放棄他，改造另一個神。

這個神，就是鄭運鵬口中的「國民女婿」。

作者為新北市板橋區市議員

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