最近大陸ofo小黃車上了熱搜，押金和退款進度再度受到關心。據和訊網報導，作為曾經資本寵兒，幾輪融資之下成功獲得150億元（人民幣，下同）。之後ofo為競爭市占率，加上管理不善增加過量成本，挪用資金爆雷，最後引發退押金大潮變成資金鏈斷裂。統計如今還有1600萬用戶待退押金，先不提已毫無財產，即便按ofo每天50人的退款進度來算，需要500年以上才能退還所有押金。

而ofo關聯公司—北京拜克洛克科技公司如今早已人去樓空，但無數「受害者」的押金卻還沒有到帳。ofo的官方微博也是從2018年底再也沒有更新過。沒被退押金的用戶們也只能在微博裡聲討。

現在ofo除了15億元待退押金以外，還有超過5億元的未執行標的，目前僅被法院執行1341萬6156元，相關案件也涉及與其他公司的合同糾紛。但統計如今還有1600萬用戶的押金等著退，按照ofo每天50人的退款進度來算，需要500年以上才能退還所有押金。

相對於普通用戶，供應商卻已經認命，甚至不少ofo的供應商表示已經放棄追繳貨款，直言等待遙遙無期，已經清楚這筆貨款是要不回來了，只能自認倒楣。這些供應商們的追繳貨款從10萬元到千萬元不等。