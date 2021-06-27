中央流行疫情指揮中心今天指出，目前國內未滿20歲以下族群確診人數共921人，其中其中0至9歲重症者有1位、10歲到19歲有3位，佔所有重症患者0.2％。

指揮中心今天例行記者會，外界好奇，目前18歲以下都沒有打疫苗會不會成為新一波高風險族群?

對此醫療應變組副組長羅一鈞表示，這波本土疫情自5月11日至今的1萬3千多名個案中，國內0~9歲有425位確診者，10歲到19歲有496人，也就是未滿20歲共有921確診者，佔全部病例6.9%。

重症率部分，0~9歲重症者有1位、10歲到19歲有3位，20歲以下族群的重症，佔所有重症患患者約0.2％。

羅一鈞表示，若以未滿20歲有921人，占全部病歷6.9％來看，比例還算低。以其他國家經驗來看，當疫苗覆蓋率到一個程度後，比較會凸顯未打疫苗的青少年跟兒童比例會越來越高。

不過，目前國內接種疫苗順位還有急迫性，可用疫苗部分都沒有比如有很多疫苗無法在青少年或兒童接種，到那時候佔比就會增加。

羅一鈞表示，當然青少年還是有感染風險，不過比重來看，還是以65歲以上老人為主，所以目前還是要把他們列為優先接種對象。做為優先預防感染新冠重症的。

至於青少年是否為高傳播族群？羅一鈞說，是否為高傳播，主要還是視移動力，現在學校都已經停課，只要可以遵守在家學習，青少年比較不會成為傳播的高風險族群。