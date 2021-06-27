衛福部食藥署日前公告，為了審查國產疫苗的緊急使用許可，將以AZ藥廠的疫苗抗體數據做為國產疫苗的比較基準，但是前衛生署藥政處長廖繼洲質疑是否已取得AZ藥廠的同意？是否會引來專利侵權的紛爭？

陳時中僅表示，藥品上的可能紛爭會盡量小心，會請相關法律專家、藥商、工廠汲取經驗來妥適的處理相關問題。