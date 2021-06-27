國產疫苗緊急使用許可恐涉侵權？陳時中這樣說 15:162021/06/27 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國產疫苗緊急使用許可恐涉侵權？衛福部長陳時中表示，會請相關法律專家、藥商、工廠汲取經驗來妥適處理相關問題。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部食藥署日前公告，為了審查國產疫苗的緊急使用許可，將以AZ藥廠的疫苗抗體數據做為國產疫苗的比較基準，但是前衛生署藥政處長廖繼洲質疑是否已取得AZ藥廠的同意？是否會引來專利侵權的紛爭？ 陳時中僅表示，藥品上的可能紛爭會盡量小心，會請相關法律專家、藥商、工廠汲取經驗來妥適的處理相關問題。 屏東12人染Delta升四級警戒？陳時中回應了 7月底國考如期舉行？陳時中：疫情若控制住 不用取消 #國產疫苗 #緊急使用許可 #陳時中 #廖繼洲 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網傳接種mRNA疫苗會改變人體基因 羅一鈞澄清了 14:212021/06/27 生活 愛屏東、護台灣 藍營籲要靠疫苗和廣篩 14:222021/06/27 政治 不只給台灣2萬劑AZ 立陶宛還打算讓觀光客打疫苗 07:042021/06/27 國際 變種病毒來襲 疫苗政策要應變 04:102021/06/27 時論廣場 民進黨刁難民間買疫苗 孫大千怒：這是台灣人的悲哀 12:102021/06/27 政治 萬劑AZ救北農 有請必勝助陣 04:102021/06/27 焦點要聞 練鴻慶快評》錢都捐給高端不就結了 13:032021/06/27 快評 監察院擬擇期約詢陳時中 知情人士：政治目的大於案件調查 13:322021/06/27 政治 「3＋11」、疫苗之亂究責 監察院擬約談陳時中 09:052021/06/27 政治 蘇貞昌力挺陳時中 重申政府努力協助民間採購疫苗 10:482021/06/27 政治 民間採購疫苗 新增慈濟基金會 04:102021/06/27 財經要聞 生活熱門新聞 Delta病毒入侵台灣 這些人採檢都沒事？眾人一驚：說到重點了 - 生活 Delta匡列已來不及 醫籲「屏東升四級」：立即停止移動 - 生活 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 桃園今增3確診 足跡曝光遍及旅店、全聯、農會、藥局 - 生活 Delta變種病毒肆虐屏東 潘孟安一句話網怒：知道萬華人感受了嗎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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