新竹縣社區篩檢站分布圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣在睽違多日後，終於再度出現「嘉玲」的喜訊，新竹縣長楊文科表示，儘管無新增確診者，但面臨變種病毒Delta的威脅，大眾仍不得大意，若有與確診者接觸、足跡重疊者，請盡速採檢。

楊文科表示，根據過去案例研判，家庭群聚為傳播的主要途徑，也是最難防堵的途徑，若家庭成員有人確診，無論是否同住、是否被匡列為接觸者，都應盡速採檢，曾經與確診者足跡重複者，也須盡快採檢，保護自己的健康，減少家人被感染的機會。

楊文科也指出，從全國確診病例數來看，確實有下降趨勢，但屏東出現Delta變種病毒的病例，顯見已入侵社區，台灣為一日生活圈，「每個縣市都無法置身事外」，他請縣民依舊戴口罩、勤洗手、宅在家。

新竹縣下一批疫苗為莫德納，總計有16800劑到貨，楊文科表示，預計7月1、8日分兩批送達，會依照指定接種對象，2日起陸續施打。楊文科也說，為了加強防疫，新竹縣將建置科技防疫網，搭配快篩、快打部隊、防疫專家諮詢會議，整體布局，守護新竹及科技產業。

新竹縣衛生局統計，目前第1至6類接種疫苗人數已達27805人，75歲以上長者也有7672人接種，完成2劑接種者為906人。有一名長者在24日接種疫苗後，25日因不適而就醫，26日過世，家屬已申請10萬元慰問金，但不申請預防接種受害救濟。