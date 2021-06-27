屏東一對祖孫從祕魯返台確診，經基因比對發現感染Delta變種病毒（印度變異株），目前已有12人染疫；柯文哲指出，今(27)日接到通知，一位感染Delta病毒的枋寮鄉居民，與兩位台北市民有過近距離的接觸，目前北市已安排相關人員進行採檢並且隔離，表示北市將會對其密切注意，在防疫上沒有鬆懈的本錢。

柯文哲今日在臉書中表示，這兩位市民是枋寮個案的妹妹和妹婿，6/20上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有配戴口罩，兩人在當天就回到台北；兩人是自行開車往返，都退休了沒有上班，初步疫調也沒有在台北市公共場所的足跡。上午我們一接到通知，立刻安排他們到陽明醫院進行採檢，並且收住到檢疫所進行隔離，目前已經先進行PCR採檢，台北市會嚴密注意。

柯文哲指出，在全球，Delta已逐步取代英國變異病毒株 (Alpha)，成為全球盛行病毒株，席捲至少80個國家，正式成為印度、英國與新加坡境內最強勢病毒株。目前看到相關文獻，光打一劑疫苗的人，對Delta病毒也只有三成左右的保護力。在台灣COVID-19 疫苗還未普遍施打之前，仍然要維持管制措施與邊境管制。

柯文哲要提醒市民朋友特別小心，即使戴口罩，在家戶內近距離接觸，都可能傳染。口罩戴好，不要亂跑，提高警覺，我們沒有鬆懈的本錢！