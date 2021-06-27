林瑞華所收藏的頭份最早窯廠「興隆窯」廠標。（謝明俊攝）

鄧淑慧在舊恆益窯廠址挖出大缸缸沿廠標碎片，與現存大缸的廠標一模一樣。（謝明俊攝）

鄧淑慧花了20年精力考證恆益窯舊址剖面圖。（謝明俊攝）

鄧淑慧從恆益窯舊址挖出許多窯磚遺物，證明僑善國小旁確為窯廠遺址。（謝明俊攝）

苗栗向來是陶藝重鎮，但最早的客家陶窯起源何地？一直未有定論。台灣陶文化協會理事長鄧淑慧經過20年的追溯研究，位在頭份市興隆里及斗坪里的「恆益窯」與「興隆窯」，應是最早的客家窯廠，歷史超過百年，協會與客委會合作發起徵集「恆益窯」、「興隆窯」老缸活動，希望替客家窯業溯根尋源。

苗栗是窯業重鎮，目前國內幾家知名窯業公司，在竹南、造橋都設有大型窯廠，過去，傳統窯廠多半位在造橋、竹南、公館等地，但對於苗栗縣內最早的客家窯廠究竟起源何處？眾說紛紜。

20年前，竹南蛇窯窯主林瑞華前往新竹香山一處古董店挖寶，結果發現1只舊款大缸，缸沿印有當初製作的廠標，清楚標示著「頭份賴恆益」，林瑞華在竹南從事陶藝40載，從未聽過頭份過去有陶窯廠，於是將心中疑問告訴身兼台灣陶文化協會理事長的妻子鄧淑慧，引發鄧淑慧好奇，展開這場溯源之旅。

鄧淑慧遍訪頭份地區許多耆老，多半表示從不知道頭份曾有窯廠，直到訪問1名住在頭份市興隆里的林姓耆老，才獲突破性發展，原來，林姓老翁少年時期，就是在當地一處窯廠當小工，幫忙驅趕牛隻研磨陶土，他所任職的窯廠就是「恆益窯」，老闆是賴順山，也是前任苗栗縣老縣長賴順生的胞兄。

在林老的帶領下，鄧淑慧找到恆益窯的舊廠，就位在頭份市興隆里，現今僑善國小後校門旁高鐵高架橋下，鄧淑慧後來更循線找到一分日據時代的「台灣工場通覽」及戶籍資料，清楚載明在1915時，當地確實有一處陶窯廠，就是「恆益窯」窯廠最盛時曾有20多名師傅掛籍於廠內，都是苗栗窯業知名老前輩，而恆益窯開始營時間更早於此，至1926年因故停業，以此推算，恆益窯早在百年前就存在。

鄧淑慧並發現，與恆益窯同時存在的還有另1間位在斗煥坪的窯廠名為「興隆窯」老闆是蘇德福，所以興隆窯的大缸廠標為「頭份蘇興隆」兩家老窯廠都在民國30年代陸續歇業，以致許多後輩頭份人都不知頭份曾有大型窯廠存在。

由於恆益窯及興隆窯的窯主都是頭份當地客家人，依照年代推算，這2處窯廠應是目前苗栗縣內歷史最早的客家窯廠。現存最直接證據，就是當年這2座窯廠所留下至今的大缸等產品了。為此，林瑞華特地四處奔走搜尋，一共找到4座大缸，目前都存在竹南蛇窯。鄧淑慧並親自到高鐵高架橋下挖掘，挖出許多窯廠遺物，證實該處確實是窯廠遺址。

為了溯源「恆益窯」及「興隆窯」的舊歷史，鄧淑慧特別向客委會提出申請獲允，將從即日發起募集2家老窯廠大缸等產品活動，希望各地收藏家或是苗栗在地民眾，詳細檢視家中老舊大缸或是陶製品，是否就是這2家窯廠製品，可向台陶文化協會報名應援，一起來追溯客家窯的歷史源起。