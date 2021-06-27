北農群聚擴大，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前北農確診人數累計達83人，雖然一開始指揮中心有意派衛福部醫福會執行長王必勝於北農建立前進指揮所，但北市府當時並未答應，昨(26)日記者會上，台北市長柯文哲表示，將也會找衛福部醫福會執行長王必勝協助PCR的工作，媒體問到是否代表北農採檢量已難以應付，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還無法去了解，能夠控制疫情才是當下最重要的事情。

針對柯市府一開始拒絕向中央求助，後來改口請衛福部醫福會執行長王必勝協助，說是要借重在苗栗電子廠的經驗，媒體問到，是否代表北農採檢量能以有困難？

陳時中表示，目前還無法去了解，但態度還是一樣，就是中央地方要互相合作，能夠控制疫情才是最重要的事情。

媒體再問，北農造冊PCR是否有掌握人數？很多外圍攤商會進去批貨，這些人要如何掌握？北農目前染疫人數為何？

陳時中表示，中央若派人去北農，一定會和北市府、醫院一起讓篩檢快速完成，至於外圍掌握了多少人，目前還沒有確切外圍的數字，還是得用鼓勵式的請他們來，會在最快時間來做這件事，北農確診人數目前累計為83人。