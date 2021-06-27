弗蘭基·德容 分組賽表現穩定 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-16強】[捷克@荷蘭(中立場地)][06/28(一)00:00][編號586]

荷蘭分組賽3場全勝都在阿姆斯特丹作賽，雖然這場16強賽事會在匈牙利的普斯卡什球場 Stadium Puskás Ferenc，不過熱情荷蘭球迷到時會到布達佩斯為球隊打氣助長士氣。

荷蘭善於踢進攻足球，兩邊鋒的攻勢十分強勁，特別是右邊的[22]鄧弗里斯 Denzel Dumfries。另外，隊長[8]維納爾杜姆 Georginio Wijnaldum 帶領中場的節奏，也會到對手禁區範圍捕捉射門機會。[10]德帕伊 Memphis Depay 到目前為止攻進兩球，過去賽季在里昂的表現出色，剛確忘加盟巴塞隆拿，這消息可以推動他再多進球讓前線攻力更有威脅。

德帕伊 需要加強進球的把握力（圖片來源︰達志影像）

捷克需要阻止荷蘭的 [21]弗蘭基·德容 Frenkie de Jong 及 [17]比連特 Daley Blind 在中場的傳送，同時攔阻 維納爾杜姆 切入禁區的路線，才有機會減低威脅。捷克要盡量減低荷蘭的控球時間，然後盡快將球送到[10]帕特里克·施克 Patrik Schick 腳下把握射門機會，憑他個人能力去進球並改寫戰局。

捷克會是到目前為止荷蘭最難應付的對手，這正好讓荷蘭可以提升表現，預計荷蘭可擊敗對手晉級8強。[荷蘭勝/2:0/2:1]

艾登·阿扎爾 剛傷癒狀態仍然低迷（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-16強】[葡萄牙@比利時(中立場地)][06/28(一)03:00][編號592]

16強淘汰賽階段就有一場紀大戰，雙方原來都不太希主面對如此強橫對手，其中一隊將要出局實在有點可惜。

C羅納度 Cristiano Ronaldo 繼續有高水準表現，葡萄牙隊長會在前線創造進球機會，在重要賽事為國挺身而出。當然目標打破個人在國際賽事的進球紀錄。比利時後防面對C羅納度、貝納多·席爾瓦 Bernardo Silva 及 布魯諾·費爾南德斯 Bruno Fernandes 的進攻鐵三角壓力將會很大。

[10]艾登·阿扎爾 Eden Hazard 上場剛復出表現一般，但隊長就是會在重要時刻取得表現。如果能將狀態提升，他會對比利時整隊的表現更加實在。本場淘汰賽勝負會取決於雙方陣中的球星是否有特出的表現。兩隊的陣容都相當豪華，那一方可表現出穩定素質的話取勝的機會大增。

三位葡萄牙球員將會是勝負的關鍵球員，而比利時方就是[7]凱文・德布勞內 Kevin De Bruyne 、[9]盧卡庫 Romelu Lukaku 及 艾登·阿扎爾，他們都有舜間改變戰果。本場比賽將會非常緊湊，90分鐘不一定可以分勝負，然後比利時有機會在加時取得晉級機會。