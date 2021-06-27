最近大陸多個城市的購房者反映指出，向銀行申請按揭貸款時出現批貸難、批貸慢的情況。據中新經緯報導，目前包含杭州、合肥、武漢、重慶等熱點城市的二手房貸款均出現額度緊張的現象，放款週期可能要延長至3、4個月。

另據貝殼研究院指出，6月有4成城市房貸利率上浮，長三角區域房貸升息幅度較大。其監測的72個重點城市中，28個城市房利率發生變化，其中24個城市首套房貸利率上浮，22個城市二套利率上浮，重合的18個城市首套、二套利率均提高，當月無城市下調房貸利率。

中國建設銀行合肥市某支行個貸經理表示，杭州情況僅是一個縮影，二手房如今3個月放款是常態化，“很多國有銀行網點的二手房貸款都沒有額度了，自家支行新房房貸占比較大，新房貸款額度都不夠用，哪有額度給二手房。

回顧6月20日，大陸新一期的LPR報價公佈，1年期LPR為3.85％，5年期以上LPR為4.65％，連續14個月保持不變。儘管如此，在房貸額度緊張情況下，多個熱點城市的房貸利率均出現上漲。