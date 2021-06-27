田徑運動大國美國近日舉辦東京奧運選拔賽，陸續產生代表隊名單，女子200公尺湯瑪絲（Gabby Thomas）飆出21秒61史上第三快成績，以第一名之姿獲得奧運代表權，成為爭取東奧獎牌熱門人選。

原本世界女子200公尺史上最快成績前三名，分別是1988年漢城（現稱首爾）奧運美國女將葛瑞菲絲（Florence Griffith Joyner）在決賽創下的21秒34及準決賽跑出的21秒56，及2012倫敦奧運美國女將菲莉絲（Allyson Felix）留下的21秒69，而菲莉絲的成績在今天被湯瑪絲超越。

這次美國東京奧運選拔賽女子200公尺第一名的湯瑪絲，將和第二名普蘭迪妮（Jenna Prandini）、第三名芭托（Anavia Battle）一同進軍奧運，已經在女子400公尺以第二名獲得參賽資格、生涯第五度挑戰奧運的菲莉絲，則只獲得第五名，無法在奧運女子200公尺亮相。

其他將代表美國田徑參加東京奧運的女子選手，還有1萬公尺希森（Emily Sisson）、撐桿跳娜潔歐特（Katie Nageotte）、鏈球普萊絲（DeAnna Price）、標槍瑪隆（Maggie Malone）、跳遠瑞絲（Brittney Reese）。

2019年卡達世錦賽男子400公尺跨欄銀牌班傑明（Rai Benjamin），以46秒83個人最佳成績獲得東京奧運門票，也本季至今400公尺跨欄全球最快，生涯首次進軍奧運的他，成績距離1992年巴塞隆納奧運美國選手楊恩（Kevin Young）締造的46秒78只有0.05秒差距。