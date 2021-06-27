新北市27日新增41人，其中最多是三重20人，主要是受到家禽合作社影響，新北市長侯友宜也點出，熱區板橋今天增加1人，中和區是0確診，新莊也大幅下降，代表防疫夥伴的辛苦有了成果，但他強調疫情還沒有結束，要繼續努力，稍微放鬆可能就會有回馬槍。

侯友宜說，新北市針對今天新增的41案，及早匡列快速反應，其中6人是在解除隔離前確診，完全沒有傳播鏈，民眾可以安心。

侯友宜說，另外31人除了新北家禽集體案件，萬華案子直接過來5人，台北大同職場案例也有1人、醫療院所2人。

不過侯友宜說， 不明感染源的三重有1例、永和1例、汐止2例、新店1例，這是他比較擔心的，市府也已匡列127人，完成PCR102人，有1人陽性，希望能阻斷傳播鏈，快速匡列陽性找出來。

侯友宜說，新北透過廣篩找出無症狀確診者及早治療，也讓新北康復率67％，高於全國的63％，呼籲高風險熱區趕快快篩，目前全新北共篩了12萬餘人，陽性率0.9％一值下降中， 社區快篩昨篩了3816人，有497人自述有北農相關接觸史，希望透過篩檢，趕快把北農案件結束。

對於民眾開始出門，侯友宜強調，這段時間市民朋友真的很辛苦，悶了好久，但稍有不慎放鬆，疫情就會往上飆，再來一個回馬槍，不是市民能承受，拜託大家再忍一下。