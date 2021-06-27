面對印度Delta變種病毒入侵，新北市長侯友宜昨撂下重話批評，中央境外阻絕措施「只做半套」，但行政院長蘇貞昌卻回應，防疫要按中央指引；新北市副市長劉和然表示，去年防疫以來，中央面對口罩、疫苗不足的處理，態度一錯再錯，呼籲中央「卸下心房」、「不要刁難」。

劉和然說，去年防疫以來，市長侯友宜一直搭配中央，上下一條心，共同防禦，昨日市長是語重心長、心情難過，提醒和預告中央這些議題；他說，現在疫情導致市民重症、死亡，這些原本可以不用發生，重點是中央面對問題的態度到底是什麼，他呼籲中央將「做事情的態度拿出來」。

劉和然說，去年三月市長語重心長、苦口婆心提醒全民戴口罩，但當時中央或是有些人卻花心思、做梗圖，呼籲健康的人不用戴口罩，攻擊市長說錯，若當時中央如實表示口罩製造量不夠，民眾都可以體諒，但用這種方式態度就錯了。

劉和然又指，市長前陣子也呼籲中央不要再刁難，疫苗不足要趕快進來，很多企業、民間團體都表態要購買，但中央態度卻未展現全力協助、配合的態度，還拿程序來擋，「態度又錯了」。

劉和然說，Delta變種病毒來勢洶洶，市長本月15、21、25日連續三天向中央提醒，要阻絕於境外，苦口婆心勸說，結果病毒進來屏東後，中央才開始入境全面普篩。「拜託中央卸下心房」劉和然表示，不要看到新北市給意見就立下心房，拜託中央一起合作，「以蒼生為念、以國人為念，現階段最急迫讓疫苗趕快進來」，不要再刁難，趕快讓國民達到群體免疫。