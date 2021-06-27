屏東縣政府公布果農疫調足跡。（縣府提供）

屏縣府稍早宣布，屏東新增1本土確診個案，是73歲男性果農，他因要到醫院開刀需做PCR而發現確診，但目前感染源尚在調查中；而經疫調發現，他的台北親友曾在20日南下找他，且經常自行或陪同妻子到枋寮醫院就診，除此之外足跡單純，不是去早餐店、自助餐店就是果園。

屏縣府指出，該案「14734」年紀大，又經常出入枋寮醫院，因此將枋寮醫院設為高危險區，28日將於枋寮國小成立快篩站，呼籲14、16、18、21、24日曾至枋寮醫院的民眾，盡快到快篩站接受篩檢。