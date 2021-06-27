台北市環南市場爆發群聚感染，為防堵疫情擴大，北市府安排環南市場員工施打疫苗，台北市議員鍾小平今接獲陳情指出，北市府12點多才通知環南市場員工28日打疫苗時間，但攤商大多已下班、市府真是無能，之前市府說被中央突襲，現在北市府突襲這些攤商，讓他們措手不及。

鍾小平說，北市府12點半才通知28日要打疫苗的時間，但攤商早已下班，自治會代表要一一打電話，而造冊人數有上千人；鍾質疑，北市府為何不能趕在攤商下班前早點說，據了解，環南市場施打疫苗的地點，分別在北市聯醫仁愛院區、陽明院區、松德院區（大安高工）和林森中醫昆明院區，預計從早上9點開始到下午5點，完成2500人接種。

此外，鍾小平提到，施打疫苗前必須先做快篩和PCR檢測，造冊有2000人多人，其中有部分員工是到新北市快篩，建議台北市長柯文哲和新北市長侯友宜應組成「雙北區域聯防」，將篩檢完的員工彙整，盡快施打疫苗，而尚未篩檢的員工也可盡快安排快篩。

鍾小平說，環南市場攤商生意很差，這個月的電費竟還創新高，每攤要收5千元，讓他們快活不下去，拜託北市府救救環南，他們迫於無奈沒有飯吃，也不願意發燒還來上班，生活很艱難，鍾呼籲，中央和地方不要再政治惡鬥，救救這些攤商，是很重要的事。

北市環南市場自治會長林勝東指出，12點多攤商已下班，要一一打電話給大家，也會造成作業上的困擾，雖然會盡力幫忙，但有些攤商下午都在休息睡覺，可能會沒接到電話，且造冊人數較多，要一一打電話也需要花時間，如果趁攤商上班時通知人都在，會比較方便。

北市府副發言人魏佑任說，環南市場將於28日接種疫苗，自治會代表在今天開始發送接種通知，市府非常感謝自治會幫忙協助，會用最快的時間幫攤商接種完成保護大家安全，另外，有關北農部分，會以前進指揮所施打疫苗為主，有關4大公司施打疫苗皆在造冊當中，造冊完成將快速施打。